كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، مع بداية تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3555 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4568 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5330 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6093 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60930 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 188383 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304650 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة بالأمس الجمعة ، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.