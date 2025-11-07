خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الذهب

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

