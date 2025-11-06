

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6068 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5310 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4553 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3540 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2528 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 188753 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42480 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 3969 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.