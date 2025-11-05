إعلان

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:14 م 05/11/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر الذهب قد تراجع في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 30 جنيهًا، واستمر في الانخفاض بحلول التعاملات المسائية بقيمة 30 جنيهًا أخرى، وواصل الهبوط ببداية تعاملات اليوم بنحو 25 جنيهًا، ليسجل تراجعًا إجماليًا بقيمة 85 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3533 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4542 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6057 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 188372 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 302850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.87% إلى نحو 3964 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عالميًا سعر الذهب منتصف تعاملات سعر الجنيه الذهب

