وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على اتفاقية استحواذ مع شركة أركيوس وشركتي شل وبي بي، حصلت بموجبها أركيوس على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جهود دعم الشراكات الدولية وتوسيع نطاق الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي، وفق بيان للوزارة اليوم.

تشمل الاتفاقية استحواذ شركة أركيوس على كامل حقوق والتزامات شركتي شل وبي بي، بما في ذلك عقد تنمية حقل هارماتان، في خطوة تعكس ثقة الشركة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري.

ومن المقرر أن تضخ أركيوس استثمارات جديدة لتطوير الحقل ووضعه على خريطة الإنتاج ضمن خطة توسعية لتعزيز وجودها في مصر وتوسيع أعمالها بالبحر المتوسط.

وتضم محفظة الشركة عدة مناطق امتياز، وتعمل على تنفيذ برامج استكشافية وتنموية تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وترسيخ دورها كشريك استراتيجي في صناعة البترول والغاز المصرية.

وعقب التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات أكد خلالها المهندس كريم بدوي التزام قطاع البترول بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية، مشيراً إلى دعم جهود شركة أدنوك وشركاتها التابعة عبر أركيوس (XRG) لتعزيز وجودها الاستثماري في مصر.

واستعرض الجانبان خطط أركيوس التوسعية خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أهمية توقيع اتفاق الاستثمار في حقل هارماتان كخطوة جديدة لدعم استثمارات الغاز بالبحر المتوسط. كما تناول اللقاء المبادرات التحفيزية التي ينفذها قطاع البترول لتسهيل الاستثمار وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

كما بحث الوزيران سبل التعاون مع مجموعة أدنوك في مجالات الحلول منخفضة الكربون، وخفض الانبعاثات، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإنتاج.

ووجه المهندس كريم بدوي دعوة رسمية للدكتور سلطان الجابر ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا في مؤتمر مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026)، مؤكداً أن مشاركته ستثري الحدث وتعكس عمق التعاون المصري الإماراتي في قطاع الطاقة.