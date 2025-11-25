ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3693 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4748 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5540 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6331 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 196894 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 316550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 4140 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.