انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والجبن الرومي، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الاحد 23-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والسكر، والدقيق، والمكرونة، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.35 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 62.4 جنيه، بتراجع 3.6 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.84 جنيه، بزيادة 1.8 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.98 جنيهًا، بتراجع 8.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.69 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.64 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.25 جنيهًا، بتراجع 5.11 جنيهًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 106.71 جنيه، بتراجع 7.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 408.18 جنيه، بتراجع 7.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.49 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.29 جنيهًا، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.12 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 130.3 جنيه، بزيادة 7.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.39 جنيه، بتراجع 2.41جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.47 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.87 جنيه، بتراجع 6.17 جنيه.