كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف بترولي جديد في خليج السويس حققته شركة جابكو، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية.

تمثل الكشف في نجاح حفر البئر الاستكشافية "كريستال شمال شرق رمضان"، والتي من المقرر وضعها على خريطة الإنتاج خلال أيام، بمعدل يُقدر بنحو 3 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا، وفقا لبيان للوزارة اليوم.

يأتي هذا الكشف ضمن سلسلة نجاحات في أعمال الاستكشاف للبترول والغاز خلال الآونة الأخيرة، باستخدام أحدث التقنيات الحالية، وهي تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، والتي أتاحت تحديد تراكيب جيولوجية واعدة تحت قاع البحر لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بهذه التقنية.

كما تم الاستفادة من منصة "الفنار" التابعة لهيئة البترول في حفر البئر وبدء الإنتاج المبكر دون انتظار إنشاء منصة جديدة، مما يسهم في خفض التكاليف ويعكس كفاءة استغلال الأصول والبنية التحتية لقطاع البترول.

ويمثل هذا الكشف إضافة نوعية لأنشطة شركة دراجون أويل الإماراتية في خليج السويس، ومؤشرًا إيجابيًا على الفرص الكبيرة لاستعادة معدلات الإنتاج في المنطقة وفتح آفاق لاكتشافات مستقبلية جديدة، بالاعتماد على أحدث تقنيات البحث والاستكشاف وتشجيع المزيد من الاستثمارات.