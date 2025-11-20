إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:29 ص 20/11/2025

سعر الذهب-أرشيفية

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 20-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3643 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4684 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5465 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194219 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4070 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

