انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بتراجع 50 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 39600 جنيه، بتراجع 725 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4072.22 جنيه، بتراجع 77.78 جنيه.