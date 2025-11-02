إعلان

انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:44 ص 02/11/2025

أسعار مواد البناء

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بتراجع 50 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 39600 جنيه، بتراجع 725 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4072.22 جنيه، بتراجع 77.78 جنيه.

