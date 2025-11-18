إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:13 ص 18/11/2025

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

