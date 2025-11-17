إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب

كتب : آية محمد

01:58 م 17/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والبطاطس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والعدس واللحوم اليوم الاثنين بالأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

