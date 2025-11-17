انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان، والخيار، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا ، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة 13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.