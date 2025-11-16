خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والزيت والدواجن والذهب يستقر

انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والزيت، والفول، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما استقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار الزيت والسكر والدقيق والفول اليوم الأحد بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد