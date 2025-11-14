المالية: فيتش تتوقع نمو 4.9% لمصر وتحسن في التصنيف الائتماني

قال علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إن السياسات المالية الحكيمة، وخاصة المزايا الضريبية الجاذبة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، مما جعل الاقتصاد يتحول إلى وجهة آمنة للاستثمار رغم التحديات العالمية.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال لقائه في برنامج "ستوديو إكسترا" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص يشهد نموًا هائلًا يفوق التوقعات، وهذا دفع منظمات مالية دولية مرموقة إلى رفع تصنيف مصر الائتماني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس قدرة الدولة على بناء بيئة استثمارية مستقرة تجذب رؤوس الأموال من كل حدب وصوب.

وأوضح أن وكالة "فيتش" عدلت توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري من 4.7% إلى 4.9% للعام المالي المقبل، معتبرة أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في التصنيف ليس مجرد أرقام، بل دليل على رؤية حكومية ثابتة ومنهجية تجعل المستثمرين يثقون في قدرة مصر على الاستمرارية والنمو، مما يفتح أبواب الاستثمار العالمي أمام فرص غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأكد أن مصر أثبتت هذا النجاح من خلال سياسات مالية مدروسة وإصلاحات هيكلية، مشددًا على أن كل تحسن في التصنيف يعني تدفق استثمارات أكبر وتكاليف اقتراض أقل، مما يعزز التنمية المستدامة ويرفع مستوى المعيشة.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة