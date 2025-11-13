ارتفعت أسعار الدواجن، والكابوريا، والبطاطس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما انخفضت أسعار الفول، والزيت، والسكر، والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والزيت والفول اليوم الخميس بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف تعاملات الخميس