انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3676 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4727 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5515 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6302 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44120 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 195992 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 315100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4121 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.