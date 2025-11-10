إعلان

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:17 ص 10/11/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 153.89 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 155.27 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البيض البلدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة