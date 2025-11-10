سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 9-11-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6093 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5330 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4568 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2539 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 189465 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42640 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.