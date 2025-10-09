سعر الفضة يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي اليوم

شهدت أسعار الفضة في السوق العالمية اليوم قفزة ملحوظة، حيث ارتفع سعر الأونصة بنسبة 4.19% ليصل إلى نحو 50.9 دولار، وذلك لأول مرة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بدعم تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير سابق صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث.

وكان مركز "الملاذ الآمن" قد كشف عن حالة فوضى واضحة في التسعير داخل السوق المحلية للفضة، بعد أن أقدم بعض تجار الخام على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، أعقبه نقص حاد في المعروض، وتوقف بعض المتعاملين عن البيع ترقّبًا لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.

وأضاف أن سوق الفضة المحلي بدأ يدخل مرحلة خطيرة، حيث تمت ملاحظة بعض تجار الخام يرفعون الأسعار فوق المستويات الطبيعية دون مبررات حقيقية، ثم اتجهوا إلى تقليل المعروض، وهو ما تسبب في حالة من الشلل والارتباك في التداولات اليومية.

اقرأ أيضًا:

نمو قياسي.. الفضة تتفوق على الذهب وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع؟

بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟