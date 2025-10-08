انخفضت أسعار العدس، والدقيق، والفلفل، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والكابوريا، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

