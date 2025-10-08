إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والذهب وانخفاض الدواجن

كتب- أحمد الخطيب:

12:53 م 08/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار العدس، والدقيق، والفلفل، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والكابوريا، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)


ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)


انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم


ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)


ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور


انخفاض أسعار الدقيق والعدس وارتفاع الزيت بالأسواق اليوم (موقع رسمي)


سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات

