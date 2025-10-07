كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما انخفضت أسعار الخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و21 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.