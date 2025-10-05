سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أكتوبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5930 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5972 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5225 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4479 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 41804جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.