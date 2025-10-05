كتبت- منال المصري:

أعلنت اليوم شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص صندوق لأدوات الدخل الثابت متعدد الاصدارات بالعملات المختلفة وإصداره الأول "صندوق استثمار جرانيت النقدي بالجنيه المصري" بالتعاون مع شركة النعيم القابضة للاستثمارات.

وتركّز جرانيت، وفق بيان لها اليوم، في المرحلة الحالية على إطلاق الحساب اليومي الرقمي (Money Market Account) كخطوة أولى محورية تتيح إمكانية فتح الحساب والتسجيل رقمياً من خلال تطبيق موبايل متكامل، باعتباره الطريقة الأبسط والأكثر تطورًا لتعظيم العوائد على السيولة النقدية.

كما أعلنت شركة جرانيت أنها تستعد للتقدم الي هيئة الرقابة المالية للترخيص لصندوق دولاري ذو عائد يومي يطرح من خلال التطبيق والمنصة الرقمية قبل نهاية العام مما يضع الشركة في موقع متميز داخل قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech) لتجمع بذلك بين خبرة مؤسسيها في إدارة الأصول وأدوات الدخل الثابت وبين حلول رقمية مبتكرة تعد نقلة نوعية في إدارة السيولة النقدية لصالح للأفراد أو للشركات.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة، إن هدفنا هو تمكين عملائنا من تنمية أموالهم بأمان والمساهمة في تطوير أسواق المال بالتعاون مع الجهات التنظيمية، وذلك امتداداً لمسيرة طويلة من العمل على تطوير هذا القطاع في مصر.

يستثمر استثمار جرانيت النقدي في أذون الخزانة المصرية والأوراق المالية الحكومية، مما يحمي المستثمرين من المخاطر الائتمانية، فضلاً عن تعظيم العوائد الناتجة مقارنةً بالفوائد في معظم الحسابات المصرفية التقليدية.

وقال حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة جرانيت، إن إطلاق صندوق جرانيت النقدي وهو نتاج مزيج من الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي الذي يركز على النتائج.