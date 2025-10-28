

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 130 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر الذهب فقد نحو 60 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم، ووصل إجمالي خسائره إلى 190 جنيهًا حتى منتصف التعاملات.



سعر الذهب اللحظي







انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3500 جنيه للجرام.







وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4500 جنيه للجرام.







وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5250 جنيهًا للجرام.







وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6000 جنيه للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب







سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60000 جنيه.







سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 186600 جنيه.







سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 300000 جنيه.







وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.







سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.95% إلى نحو 3905 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



