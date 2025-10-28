إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:23 ص 28/10/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 27-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6133 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4598 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2555 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 190708 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42920 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.95% إلى نحو 3993 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

