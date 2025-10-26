إعلان

الضرائب تنفي زيادة القيمة المضافة على السجائر

كتب : منال المصري

12:12 م 26/10/2025

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة تماما لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة مما سيؤدى إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وأشارت مصلحة في بيان لها اليوم بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل.

وأَضافت أنه تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة في سعر الضريبة وهذا غير صحيح على الإطلاق ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتهم وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بمنتجاتهم بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية في السوق ووفقا للضوابط و للمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات .

وأكدت أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية وبالتأكيد فإن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب تعديل تشريعي والعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر.

