أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 25-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.



أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و16 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 15 و19 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 9 جنيهات 17 جنيهًا.