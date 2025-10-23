

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 -10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.