ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك

كتب : أمنية عاصم

11:57 ص 23/10/2025

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 -10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه تعاملات اليوم

