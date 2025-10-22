إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:04 ص 22/10/2025

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار الخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.


ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.


أسعار الخضروات


الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.


البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و15 جنيهًا.


البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.


البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.


الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.


الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.


الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.


الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.


الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.


الخيار البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.


أسعار الفاكهة


كانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.


برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.


الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

