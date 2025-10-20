سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن عاد سعره للارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر عاد للارتفاع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 19-10-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6566 جنيها.

-سعر الذهب عيار 21 بلغ 5745 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4924 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3830 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2736 جنيها.

- سعر وقية الذهب20 بلغت 4217 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.73% إلى نحو 4251 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.