أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت
كتب- أحمد والي:
10:52 ص 18/10/2025
أسعار الأسماك اليوم
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 18-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و70 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
