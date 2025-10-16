إعلان

70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

10:21 ص 16/10/2025

اسعار السمك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و70 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

