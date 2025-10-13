إعلان

ارتفاع الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:40 ص 13/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما تباينت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37191.11 جنيه، بزيادة 2236.57 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39307.96 جنيه، بزيادة 850.82 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4015.83 جنيه، بتراجع 41.31 جنيه.

