ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، فيما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع



بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 12.73 جنيه للشراء ، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.