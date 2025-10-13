إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:36 ص 13/10/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، فيما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع


بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 12.73 جنيه للشراء ، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مقابل الجنيه سعر الريال السعودي ارتفاع سعر الريال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط مفاجئ للدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
إعلام عبري عن نتنياهو: الحرب انتهت