إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

10:27 ص 11/10/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تراجع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 92 جنيهًا، بتراجع 2.61 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.


وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 85.81 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.31 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

متوسط أسعار الفراخ انخفاض أسعار الدواجن الأسواق الأسعار المحلية والعالمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة