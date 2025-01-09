مؤشرات البورصة تهبط لليوم الثاني على التوالي بختام آخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.15% إلى مستوى 29444 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 48.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 90.68 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.48% إلى مستوى 29785 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.