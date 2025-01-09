انخفاض جماعي في أسعار العملات العربية خلال تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.16 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشًا، و 164.39 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء بتراجع 13 قرش، و 134.15 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.77 جنيه للشراء ، و 71.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

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