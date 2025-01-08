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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:14 ص الأربعاء 08 يناير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 115 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.



أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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