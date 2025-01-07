"هيرميس" تنجح في إتمام الطرح الأولي لمجموعة الموسى الصحية بالبورصة السعودية

كتبت- أمنية عاصم:

قالت إي اف چي هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة "الموسى الصحية"، المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية، بقيمة 449 مليون دولار في السوق المالية السعودية (تداول).

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، أن عملية الاكتتاب شهدت طرح مجموعة "الموسى الصحية" 30% من إجمالي رأسمالها المصدر عبر بيع 9305580 سهم عادي جديد (بما يشكل 12.93%) و3987494 سهم عادي حالي وذلك بقيمة 127 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5.6مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي).

واستكمل البيان أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "ALMOOSA".