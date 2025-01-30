تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 30 يناير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4405 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4453 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3896 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3339 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31171 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.