رويترز: ترامب يناقش شراء تيك توك مع عدة أشخاص والقرار خلال 30 يوما

كتبت- أمنية عاصم:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس - وهو على متن الطائرة الرئاسية - إنه يجري محادثات مع عدة أشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في غضون 30 يوما؛ وفق لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم - ذكرت رويترز - أن شخصين مطلعين على المناقشات قالا إن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ تيك توك تتضمن الاستفادة من شركة البرمجيات أوراكل (ORCL.N) ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على عمليات التطبيق.

وأضاف التقرير، أنه بموجب الاتفاق الذي يتفاوض عليه البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس، التي مقرها الصين، والتي تملك تيك توك ستحتفظ بحصة في الشركة، لكن جمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية للويب في تيك توك؛ حسبما قال أحد المصادر لرويترز.

ومع ذلك، قال ترامب في تعليقاته للصحافيين على متن الرحلة، إنه لم يتحدث إلى لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، بشأن شراء التطبيق.

عندما سُئل عما إذا كان يعقد صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ تيك توك، قال ترامب: "لا، ليس مع أوراكل، يتحدث معي عدد كبير من الأشخاص، أشخاص مهمون للغاية، بشأن شرائها وسأتخذ هذا القرار على الأرجح خلال الثلاثين يومًا القادمة. لقد منحنا الكونجرس 90 يومًا. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا".

وأفادت الإذاعة الوطنية العامة يوم السبت عن محادثات بشأن العمليات العالمية لشركة تيك توك، نقلا عن شخصين مطلعين على المفاوضات. ولم تعلق أوراكل على الفور.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة التي يجري التفاوض عليها تتوقع مشاركة مستثمري بايت دانس الحاليين في الولايات المتحدة. ومن بين الداعمين الأمريكيين لشركة بايت دانس، مجموعة Susquehanna International Group التابعة لجيف ياس، وGeneral Atlantic، وKohlberg Kravis Roberts (KKR)، وSequoia Capital.

وأضاف التقرير، أنه تم إيقاف التطبيق، الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، مؤقتًا عن المستخدمين قبل وقت قصير من دخول قانون في 19 يناير حيز التنفيذ، ينص على أنه يجب بيعه من قبل شركة بايت دانس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو يتم حظره.

وبعد يوم واحد من توليه منصبه، وقع ترامب على أمر تنفيذي يسعى إلى تأخير تطبيق القانون لمدة 75 يومًا والذي تم وضعه بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من وجود خطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين تحت حكم بايت دانس.

وعقد مسؤولون من شركة أوراكل والبيت الأبيض اجتماعًا يوم الجمعة الماضي بشأن صفقة محتملة، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة.