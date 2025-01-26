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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:11 م الأحد 26 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 30034 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 64.58 مليون جنيه ، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 19.31 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 45.27 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.06% إلى مستوى 29997 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية EGX30
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