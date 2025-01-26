"الضرائب" توفر أكواد تفعيل التسجيل على منظومة توحيد احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات "مجانا"

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة توفر أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة "مجانًا" حيث يمكن للممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة الذين لديهم التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة وذلك لاستلام أكواد التفعيل مجانا للتسجيل على المنظومة .

وأوضحت في بيان اليوم أنه من الضروري التزام الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الالتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأضافت، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث إن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشأت الفردية.