إعلان

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص السبت 25 يناير 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.47 جنيه، بزيادة 2.41 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.32 جنيه، بتراجع 5 قروش.

أسعار البيض اليوم أسعار البيض البيض البلدي البيض الأحمر مجلس الوزراء كرتونة البيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
73 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك في سوق العبور اليوم

إعلان

إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة