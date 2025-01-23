انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6.5 و 10.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و16 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و 17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و 24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.