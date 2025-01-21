خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأسمنت والبيض وقفزة بالذهب خلال التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت الأسمنت والبيض والزيت والسكر واللحوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فينا قفزت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

13 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض الزيت والسكر واللحوم وارتفاع الجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء

قفز 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء