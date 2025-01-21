أسعار النفط تحت الضغط بعد إعلان ترامب عن خطط لتعزيز الإنتاج

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار النفط تراجعًا خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، متأثرة بخطة أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، إضافة إلى إحجامه عن فرض رسوم جمركية فورية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتًا، ما يعادل 1.15%، لتصل إلى 79.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، وفقًا بيانات وكالة بلومبرج. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر تداولًا في مارس، بمقدار 1.65 سنتًا لتسجل 76.23 دولارًا للبرميل مقارنة بإغلاق الجمعة.

ويأتي ذلك في ظل عطلة عامة بالسوق الأميركية أمس الاثنين، فيما يُنتظر انتهاء عقد فبراير اليوم.

وتتضمن خطة ترامب تسريع تصاريح إنتاج النفط والغاز والطاقة، ما يعزز الإنتاج الأميركي المرتفع بالفعل. ورغم عدم فرضه إجراءات تجارية جديدة، إلا أنه وجه الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة لدول أخرى.

وفي مذكرة تحليلية، قال فيفيك دار من "كومنولث بنك" إن العقوبات الأميركية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف صادرات النفط الكندية، حيث تعتمد جميع صادرات النفط الكندية تقريبًا على السوق الأميركي وتباع بخصم مقارنة بخام غرب تكساس الوسيط.

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى احتمال وقف استيراد النفط من فنزويلا، ثاني أكبر مصدر للخام إلى الولايات المتحدة بعد الصين، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الأسواق.



وتعهد ترامب أيضًا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، وهو ما قد يرفع أسعار النفط مستقبلًا عبر زيادة الطلب على الخام الأميركي.