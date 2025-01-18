أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الرابع بفعل العقوبات الأميركية ضد روسيا

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، لكنها سجلت رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع تفاقم المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على تجارة الطاقة الروسية، وفقا لما نشرته وكالة"رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أي 0.62 % إلى 80.79 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.3% على مدار الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أي 1.02 % إلى 77.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.7% على مدار الأسبوع.

وقال فيل فلين، المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب، إن "العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب في ضيق الإمدادات في أوروبا والهند والصين".

وكشفت إدارة بايدن عن عقوبات أوسع نطاقا الأسبوع الماضي تستهدف منتجي النفط وناقلات النفط الروسية.

ويقييم المستثمرون التداعيات المحتملة لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين القادم، وقال مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة إنه مستعد لفرض عقوبات أكثر صرامة على النفط الروسي.

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر السفن على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا لأكثر من عام.

ووفرت التوقعات بزيادة الطلب بعض الدعم لسوق النفط في وقت سابق من يوم الجمعة، وأظهرت البيانات هذا الأسبوع تراجع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويقيم المتداولون أيضا بيانات جديدة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فقد حقق اقتصادها طموحات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 5% العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنتاج مصافي النفط في الصين في عام 2024 انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين باستثناء عام 2022 الذي شهد جائحة كوفيد-19، حيث خففت المصانع من عملياتها استجابة للطلب الراكد على الوقود وانخفاض الهوامش.



ومن المتوقع أن تغطي عاصفة من الهواء القطبي معظم أنحاء الولايات المتحدة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بدءاً من يوم الجمعة وحتى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة ومن المرجح أن يؤثر على بعض عمليات الإنتاج.