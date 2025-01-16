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مشتريات أجنبية تصعد بمؤشرات البورصة بختام آخر جلسات الأسبوع

03:44 م الخميس 16 يناير 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 29605 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.


وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33 % وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 60.40 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.08 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 47.31 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاع بنسبة 1.29% إلى مستوى 29339 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



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